Війна на Донбасі: Путін поскаржився Меркель, що Київ не виконує «нормандські домовленості», фото — Bundeskanzlerin

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Особливий статус Донбасу обговорили сьогодні під час телефонної розмови канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент РФ Володимир Путін.

Путін і Меркель розмовляли про пандемію коронавірусу, але російський лідер вирішив обговорити й конфлікт в Україні, повідомляє Еuropapress з посиланням на офіційних осіб Берліна.

Обидва лідери позитивно оцінили новий обмін утримуваними особами між Києвом і терористами Донецької і Луганської народних республік (ДНР і ЛНР).

Акцентована необхідність послідовної реалізації мінського комплексу заходів і рішень, який ухвалили на самітах в «нормандському» форматі, — так написав про розмову сайт Кремля.





Путін під час розмови наполягав на тому, що Київ повинен виконувати зобов’язання щодо політичних аспектів врегулювання, включаючи законодавче закріплення особливого статусу Донбасу.

Нагадаємо, що останнім помітним кроком під час переговорів у ТКГ в Мінську стала домовленість про створення так званої консультативної групи. Париж і Берлін ідею про формування консультативної ради з бойовиками заблокували.