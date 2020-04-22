Планета-океан. Фото: cikavosti.com

https://racurs.ua/ua/n137125-vcheni-dovely-scho-u-planet-okeaniv-nemaie-tverdogo-dna.html

Ракурс

Космос постійно підносить нові сюрпризи вченим. Важко уявити, як виглядають насправді екзопланети, а ще важче уявити, які процеси на них відбуваються. Вчені розуміють, що інші світи можуть кардинально відрізняться від планет нашої Сонячної системи.

У нашій галактиці Чумацький шлях існує безліч планет-океанів. Поверхня цих планет повністю покрита водою і до недавнього часу вчені вважали, що у таких планет є тверда поверхня, яка зверху покрита водою. Як виявилося, все не так просто. Вчені з Університету штату Арізона довели, що планети-океани можуть не мати твердого дна, пише журнал PNAS.

Вчені задалися питанням, що відбувається на великих глибинах із водою і кремнієм, якщо тиск становить до 24 ГПа. Як відомо, на глибині 100 км тиск становить 1 ГПа.

Для створення такого високого тиску вчені використовували два надміцних конічних алмази, які передають стискання на вістря. Їх ще прийнято називати алмазними ковадлами. Дана технологія дозволяє створювати колосальний тиск до 1 тис. ГПа. При такому тиску водень перетворюється у метал.

Вчені розмістили між алмазними ковадлами зразок, який містив воду і кремній. Під час стискання зразок одночасно нагрівали лазером, адже на дні планети-океану дуже висока температура.

За змінами, які відбувалися під час експерименту із зразком, вчені спостерігали за допомогою рентгена.

Результат приголомшив. Виявляється, під таким високим тиском вода і кремній взаємно розчиняються і утворюють рідку суміш. Результати експерименту свідчать про те, що планети-океани взагалі можуть не мати твердого дна, а під високим тиском вода переходить у літосферу через напіврідкий змішаний шар.

Як раніше писав «Ракурс», на відстані 300 світлових років виявлена ​​планета Kepler-1649c, яку вчені вважають близнюком нашої Землі. Kepler-1649c обертається навколо червоного карлика, а рік на ній триває всього 19,5 земних діб.