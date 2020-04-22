Планета-океан. Фото: cikavosti.com

https://racurs.ua/n137125-uchenye-dokazali-chto-u-planet-okeanov-net-tverdogo-dna.html

Ракурс

Космос постоянно преподносит новые сюрпризы ученым. Трудно представить, как выглядят в действительности экзопланеты, а еще труднее представить, какие процессы на них происходят. Ученые понимают, что другие миры могут кардинально отличатся от планет нашей Солнечной системы.

В нашей галактике Млечный путь существует множество планет-океанов. Поверхность этих планет полностью покрыта водой и до недавнего времени ученые считали, что у таких планет есть твердая поверхность, которая сверху покрыта водой. Как оказалось, все не так просто. Ученые из Университета штата Аризона доказали, что планеты-океаны могут не иметь твердого дна, пишет журнал PNAS.

Ученые задались вопросом, что происходит на огромных глубинах с водой и кремнием при экстремальном давлении до 24 ГПа. Как известно, на глубине 100 км давление составляет 1 ГПа.

Для создания столь высокого давления ученыеиспользовали два сверхпрочных конических алмаза, которые передают сжатие на острия. Их еще принято называть алмазными наковальнями. Данная технология позволяет создавать колоссальное давление до 1 тыс. ГПа. При таком давление водород превращается в металл.

Ученые разместили между алмазными наковальнями образец, который содержал воду и кремний. Во время сжатия образец одновременно нагревали лазером, ведь на дне планеты-океана очень высокая температура.

За изменениями, которые происходили во время экспериментас образом, ученые наблюдали с помощью рентгена.

Результат потряс. Оказывается, под таким высоким давлением вода и кремний взаимно растворяются и образуют жидкую смесь. Результаты эксперимента говорят о том, что планеты-океаны вообще могут не иметь твердого дна, а под высоким давлением вода переходит в литосферу через полужидкий смешанный слой.

Как ранее писал «Ракурс», на расстоянии 300 световых лет обнаружена планета Kepler-1649c, которую ученые считают близнецом нашей Земли. Kepler-1649c вращается вокруг красного карлика, а год на ней длится всего 19,5 земных суток.