Мінські переговори: в ТКГ створили групу щодо відновлення контролю над кордоном на Донбасі, фото — Главком

https://racurs.ua/ua/n137129-u-tkg-stvoryly-grupu-schodo-vidnovlennya-kontrolu-za-kordonom-na-donbasi.html

Ракурс

Мир на Донбасі був темою нового засідання тристоронньої контактної групи у Мінську. Сьогодні сторони обговорили списки на новий обмін, відкриття двох КПВВ, а також створили робочу групу для відновлення контролю Києва над держкордоном на Донбасі.

ТКГ провела чергову зустріч у режимі відеоконференції, повідомляє сайт президента України.

Представники України ініціювали створення робочої групи, яка напрацьовуватиме механізм відновлення Україною контролю над ділянкою державного кордону. У групу увійшли представники прикордонних і митних служб України та РФ.

Про це домовилися на грудневому саміті лідери «нормандської четвірки» у Парижі. Можливість створення таких груп передбачена у Комплексі заходів з виконання мінських угод.

У безпековій підгрупі тривала робота з визначення наступних ділянок розведення сил і засобів. Прес-служба Банкової не повідомляє про конкретні результати переговорів щодо цього питання.

У гуманітарній підгрупі обговорювали формування списків для нового звільнення утримуваних осіб. Учасники ТКГ мають намір активізувати відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування — біля Золотого та Щастя на Луганщині.

Нагадаємо, що сьогодні президент РФ Володимир Путін у розмові із канцлером ФРН Ангелою Меркель вимагав, щоб Україна якомога швидше надала окупованим територіям Донбасу особливий статус.