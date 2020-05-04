Увольнение Сытника тормозит «Голос», регистрируя троллинские законопроекты - антикоррупционный комитет

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Увольнение Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины может состоятся по обновленной процедуре в случае принятия Верховной Радой законопроекта № 3133, который недавно согласовал парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Я не исключаю, что законопроект может быть рассмотрен в течение ближайших нескольких месяцев… Я не верю, что его удастся проголосовать в один заход. По регламенту, если есть хотя бы одна фракция, которая выступает против, то проект закона должен пройти полную процедуру… В этой ситуации по меньшей мере одна фракция будет, как говорится, костьми ложиться, чтобы законопроект не приняли, — заявила Янченко в интервью «Цензор.НЕТ».

По ее словам, нардепы из фракции «Голос» уже подали 11 альтернативных законопроектов.

Причем их альтернативные законопроекты имеют откровенно троллинское содержание… Если же вернуться к сути первичного законопроекта, то целью является латание так называемых законодательных дыр. В частности, сегодня админпротокол за коррупционное правонарушение и соответствующее судебное решение — это основание для автоматического увольнения любого госслужащего или полицейского, кроме директора НАБУ, — утверждает Янченко.

Нардеп от «Слуги народа» добавила, что не понимает и не разделяет троллинга «Голоса», который подает законопроекты, где в перечень оснований для увольнения директора НАБУ вносят практически «выход на улицу без маски».

Такие действия коллег Янченко считает «признаком пренебрежения к законодательному процессу».

Напомним, комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады рекомендовал включить в повестку дня сессии законопроект № 3133, который запрещает занимать руководящие должности в правоохранительных органах лицам, в отношении которых был составлен протокол о коррупции.