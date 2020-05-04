Звільнення Ситника гальмує “Голос”, реєструючи тролінські законопроекти — антикорупційний комітет / Фото: Депо

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Звільнення Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України може відбуватися за оновленою процедурою у разі ухвалення Верховною Радою законопроекту № 3133, який нещодавно погодив парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності.

Я не виключаю, що законопроект можуть розглянути впродовж найближчих кількох місяців… Я не вірю, що його вдасться проголосувати одним заходом. За регламентом, якщо є принаймні одна фракція, яка виступає проти, то проект закону має пройти повну процедуру… У цій ситуації щонайменше одна фракція буде, як то кажуть, кістьми лягати, щоб законопроєкт не прийняли, — заявила Янченко в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

За її словами, нардепи з фракції «Голос» вже подали 11 альтернативних законопроектів.

Причому їхні альтернативні законопроекти мають відверто тролінський зміст… Якщо ж повернутися до суті первинного законопроекту, то метою є латання законодавства від так званих законодавчих дір. Зокрема, сьогодні адмінпротокол за корупційне правопорушення і відповідне судове рішення — це підстава для автоматичного звільнення будь-якого держслужбовця чи правоохоронця, окрім директора НАБУ, — стверджує Янченко.

Нардеп від «Слуги народу» додала, що не розуміє і не поділяє тролінгу «Голосу», який подає законопроекти, де в перелік підстав для звільнення директора НАБУ вносять «мало не вихід на вулицю без маски».

Такі дії колег Янченко вважає «ознакою зневаги до законодавчого процесу».

Нагадаємо, комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради рекомендував включити до порядку денного сесії законопроект № 3133, який забороняє займати керівні посади в правоохоронних органах особам, щодо яких було складено протокол про корупцію.