Ломбарди в Україні. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n138174-nacbank-dozvolyt-lombardam-obminuvaty-valutu-i-perekazuvaty-koshty-bez-vidkryttya-rahunkiv.html

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Роботу ломбардів в Україні буде по-новому регулювати Національний банк. Нацбанк опублікував ключові цілі нового регулювання, серед них — розширення можливостей для ломбардів та захист прав людей, які користуються їх послугами.

Так, ломбарди в Україні зможуть здійснювати готівковий обмін валют і переказ грошових коштів без відкриття рахунків. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Також НБУ розглядає можливість обмеження на рівні закону відповідальності клієнтів за кредитними договорами з ломбардами у межах вартості заставленого майна. У такому випадку, якщо позичальник не зможе виплатити повну заборгованість перед ломбардом з урахуванням відсотків, його борг буде погашений за рахунок застави. Ніяких додаткових вимог до позичальника у ломбарда бути не може.

Нацбанк планує підвищити рівень інформування клієнтів про умови ломбардного кредитування. Ломбард повинен буде підготувати пам’ятку для клієнтів, де умови кредитування будуть викладені в стислій і доступній для розуміння формі.

Окрім того, ломбарди отримають право надавати інші супутні послуги або здійснювати іншу господарську діяльність, яка необхідна їм для надання фінансових послуг. Водночас залишиться вимога щодо кредитування тільки під заставу майна. Нацбанк також хоче спростити вимоги до ломбардів щодо приміщення і місця надання послуг, безпеки, звітності та обліку документів.

Зазначимо, як писав «Центр журналістських розслідувань», однією з мереж ломбардів в Україні з 2015 року володів нинішній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Перед виборами він переписав свою частку на дружину Юлію Чайку, проте, як зазначається, під час карантину продовжував лобіювати їх роботу. Так, спочатку Кабмін заборонив працювати ломбардам на час обмежень. Проте вже у квітні не без тиску Разумкова уряд дозволив ломбардам працювати і під час карантину, повідомляють джерела.

Нагадаємо, в Національному банку вважають, що в найближчі місяці в Україні зростання цін помірно прискориться через березневе ослаблення гривні. Також Нацбанк прогнозує у другому кварталі 2020 року прискорення інфляції, проте зростати вона буде досить повільно і перебуватиме в межах 5−6% наприкінці року.