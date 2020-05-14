Новости Украины: экс-генпрокурор заявил, что Венедиктова проиграла бы честный конкурс в ГБР

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Ирина Венедиктова, глава Офиса генпрокурора, проиграла бы конкурс на должность главы Госбюро расследований. По мнению экс-генпрокурора Руслана Рябошапки, Венедиктова «не совсем хорошо» разбирается в уголовном процессе.

Она не обладает необходимыми качествами — ни моральными, ни профессиональными, чтобы этот конкурс выиграть. И, в принципе, ее поход в Верховный суд это показал (в свое время Венедиктова не прошла конкурс на должность судьи ВС — ред.)… Просто Венедиктова не совсем хорошо разбирается в уголовном процессе, — рассказал Рябошапка в интервью LB.ua.

По его мнению, Венедиктова пошла на должность генпрокурора, поскольку имела амбиции, а также понимание того, что прозрачный конкурс на главу ГБР она бы не выиграла.

Пожалуй, амбиция. Понимание того, что конкурс на главу ГБР она бы не выиграла, если бы он был честным и прозрачным, — добавил Рябошапка.

Бывший чиновник убежден, что у Зеленского «уже никто не сомневается, что в Офисе генпрокурора все плохо». Также Рябошапка считает, что карьера Венедиктовой не будет продолжительной. По его мнению, в настоящее время Владимира Зеленского устраивает, что Венедиктова возглавляет Офис генпрокурора, а ее ближайший соратник — исполняет обязанности главы ГБР.