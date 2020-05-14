Резервистов могут начать призывать на шестимесячный срок, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n138178-prizyvat-rezervistov-bez-obyavleniya-mobilizacii-predlagaut-v-genshtabe.html

Ракурс

Резервистов без объявления мобилизации предлагают призывать на срок до шести месяцев.

Инициативу о внесении в законодательство соответствующих изменений выдвинули во время сегодняшнего совещания, которое состоялось с использованием видеоконференцсвязи в Генштабе ВСУ по инициативе Совета резервистов. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Во время мероприятия речь шла о введении нового вида военной службы по призыву лиц из числа резервистов без объявления мобилизации на срок до шести месяцев, — указано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что эта инициатива касается прежде всего лиц, заключивших контракт с боевыми военными частями по прохождению службы в военном резерве.

Законопроекты, предусматривающие внесение изменений в целом 37 законов, уже разработаны с учетом опыта проведения в Украине шести очередей частичной мобилизации.

В частности, весь комплекс действующих социальных льгот и гарантий для мобилизованных лиц предлагается распространить на резервистов, которых могут призвать на военную службу в особый период без объявления мобилизации.

Также законопроекты предусматривают введение налоговых льгот на самозанятых лиц (физических лиц — предпринимателей) в случае их призыва на военную службу по призыву резервистов в особый период.

Стоит добавить, что возможность призывать резервистов без объявления мобилизации есть, в частности, в Израиле. Там в случае обострения ситуации резервисты должны прибыть в расположение воинских частей.

Напомним, в ВСУ в начале прошлого года были созданы корпус резерва и танковая бригада резерва на случай обострения ситуации или открытой враждебной агрессии.