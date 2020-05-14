Резервістів можуть почати призивати на шестимісячний термін, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n138178-pryzyvaty-rezervistiv-bez-ogoloshennya-mobilizaciyi-proponuut-u-genshtabi.html

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Резервістів без оголошення мобілізації пропонують призивати на термін до шести місяців.

Ініціативу щодо внесення до законодавства відповідних змін висунули під час сьогоднішньої наради, яка відбулася з використанням відеоконференцзв’язку у Генштабі ЗСУ за ініціативи Ради резервістів. Про це повідомляє прес-служба Генштабу.

Під час заходу йшлося про запровадження нового виду військової служби за призовом осіб з числа резервістів без оголошення мобілізації на термін до шести місяців, — вказано у повідомленні прес-служби.

Зазначається, що ця ініціатива стосується передусім осіб, які уклали контракт з бойовими військовими частинами щодо проходження служби у військовому резерві.

Законопроекти, які передбачають внесення змін до загалом 37 законів, вже розроблені з врахуванням досвіду проведення в Україні шести черг часткової мобілізації.

Зокрема, весь комплекс чинних соціальних пільг та гарантій для мобілізованих осіб пропонується поширити на резервістів, яких можуть призвати на військову службу в особливий період без оголошення мобілізації.

Також законопроекти передбачають запровадження податкових пільг на самозайнятих осіб (фізичних осіб — підприємців) у разі їх призову на військову службу за призовом резервістів в особливий період.

Варто додати, що можливість призивати резервістів без оголошення мобілізації є, зокрема, в Ізраїлі. Там в разі загострення ситуації резервісти мають прибути в розташування військових частин.

Нагадаємо, у ЗСУ на початку минулого року були створені корпус резерву та танкова бригада резерву на випадок загострення ситуації чи відкритої ворожої агресії.