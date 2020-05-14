Морський порт «Ольвія». Фото: mtu.gov.ua

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Морський порт «Ольвія» в Миколаївській області отримає від катарської компанії QTerminals 3,4 млрд грн.

Ці гроші підуть на розвиток порту, який один із перших віддається під концесію. Крім того, передбачено 82 млн грн щорічного мінімального гарантованого платежу. Це у 16 разів більше, ніж результат 2019 року. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на власній сторінці у Telegram.

«Ольвія» — наш перший концесійний проект, за яким ми реалізуємо наступні. У рамках цього проекту ми залучаємо до роботи в Україні провідного світового оператора — катарську компанію QTerminals, — йдеться в повідомленні.

За словами Криклія, морські порти в Україні використовують свій потенціал лише на 50% від того вантажообігу, який могли б через себе пропускати. Міністр наголошує, що потрібно максимально використовувати порти. Можна або залучати прямі інвестиції через концесії і приватизації або ж використовувати прихований потенціал державного підприємства, яке може розвиватися.

Нагадаємо, у січні тодішній прем'єр Олексій Гончарук заявляв, що миколаївський порт «Ольвія» передали у концесію ведучому портовому оператору Катару компанії QTerminals, яка не лише інвестує в порт мільярди гривень, але й виділить 80 млн грн до місцевого бюджету Миколаївської області.