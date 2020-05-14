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Ракурс
Микитась відправився під домашній арешт. Фото: BWS

Микитась відправився під домашній арешт: що вирішив суд з приводу 100 млн грн застави (ВІДЕО)

14 тра 2020, 14:08
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Боротьба з корупцією в Україні не виправдовує очікувань суспільства. Максим Микитась, колишній нардеп і екс-президент державної корпорації «Укрбуд», протягом двох наступних місяців буде носити електронний браслет. Вищий антикорупційний суд відправив екс-нардепа під цілодобовий домашній арешт.

Таке рішення виніс суддя Андрій Бицюк. Як відомо, Микитася підозрюють у причетності до схеми заволодіння майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн.

Адвокат Олексій Лисак заявив, що він і Микитась не згодні з рішенням суду і подаватимуть апеляційну скаргу.

Невдоволення рішенням суду висловив і прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олексій Скибенко. Він заявив, що відомство також подасть апеляцію, у якій буде вимагати для Микитася запобіжний захід у виді утримання під вартою або заставу в розмірі 100 млн грн.

Слід уточнити, що суд відхилив клопотання САП про внесення підозрюваним застави в сумі 100 млн грн, хоча у попередньому рішенні суду даний запобіжний захід був вказаний у якості альтернативи взяття під варту.

Таким чином, Микитася фактично не взяли під варту і звільнили від внесення застави.



Сам Микитась відмовився коментувати рішення судді. Зате перед винесенням рішення екс-нардеп звинуватив гендиректора «Укрбуду» Олега Майбороду, якого вважає ініціатором усіх кримінальних справ проти нього.

Як раніше писав «Ракурс», Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн, фігурантом якого є Микитась.

Джерело: Ракурс


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