Микитась відправився під домашній арешт. Фото: BWS

https://racurs.ua/ua/n138176-mykytas-vidpravyvsya-pid-domashniy-aresht-scho-vyrishyv-sud-z-pryvodu-100-mln-grn-zastavy-video.html

Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні не виправдовує очікувань суспільства. Максим Микитась, колишній нардеп і екс-президент державної корпорації «Укрбуд», протягом двох наступних місяців буде носити електронний браслет. Вищий антикорупційний суд відправив екс-нардепа під цілодобовий домашній арешт.

Таке рішення виніс суддя Андрій Бицюк. Як відомо, Микитася підозрюють у причетності до схеми заволодіння майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн.

Адвокат Олексій Лисак заявив, що він і Микитась не згодні з рішенням суду і подаватимуть апеляційну скаргу.

Невдоволення рішенням суду висловив і прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олексій Скибенко. Він заявив, що відомство також подасть апеляцію, у якій буде вимагати для Микитася запобіжний захід у виді утримання під вартою або заставу в розмірі 100 млн грн.

Слід уточнити, що суд відхилив клопотання САП про внесення підозрюваним застави в сумі 100 млн грн, хоча у попередньому рішенні суду даний запобіжний захід був вказаний у якості альтернативи взяття під варту.

Таким чином, Микитася фактично не взяли під варту і звільнили від внесення застави.

Сам Микитась відмовився коментувати рішення судді. Зате перед винесенням рішення екс-нардеп звинуватив гендиректора «Укрбуду» Олега Майбороду, якого вважає ініціатором усіх кримінальних справ проти нього.

Як раніше писав «Ракурс», Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн, фігурантом якого є Микитась.