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Ракурс
Микитась отправился под домашний арест. Фото: BWS

Микитась отправился под домашний арест: что решил суд по поводу 100 млн грн залога (ВИДЕО)

14 мая 2020, 14:08
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Борьба с коррупцией в Украине не оправдывает ожиданий общества. Максим Микитась, бывший нардеп и экс-президент государственной корпорации «Укрбуд», на протяжении двух следующих месяцев будет носить электронный браслет. Высший антикоррупционный суд отправил экс-нардепа под круглосуточный домашний арест.

Такое решение вынес судья Андрей Бицюк. Как известно, Микитася подозревают в причастности к схеме завладения имуществом Нацгвардии на сумму более чем 81 млн грн.

Адвокат Алексей Лисак заявил, что он и Микитась не согласны с решением суда и будут подавать апелляционную жалобу.

Недовольство решением суда высказал и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко. Он заявил, что ведомство также подаст апелляцию, в которой будет требовать для Микитася меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 100 млн грн.

Следует уточнить, что суд отклонил ходатайство САП о внесении подозреваемым залога в сумме 100 млн грн, хотя в предыдущем решении суда данная мера пресечения была указана в качестве альтернативы взятия под стражу.

Таким образом, Микитася фактически не взяли под стражу и освободили от внесения залога.



Сам Микитась отказался комментировать решение судьи. Зато перед вынесением решения экс-нардеп обвинил гендиректора «Укрбуда» Олега Майбороду, которого считает инициатором всех уголовных дел против него.

Как ранее писал «Ракурс», Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование в уголовном производстве о завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн, фигурантом которого является Микитась.

Источник: Ракурс


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