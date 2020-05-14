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Ракурс
Морской порт «Ольвия». Фото: mtu.gov.ua

Криклий показал видео из порта «Ольвия», в который Катар инвестирует 3,4 млрд грн

14 мая 2020, 14:20
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Морской порт «Ольвия» в Николаевской области получит от катарской компании QTerminals 3,4 млрд грн.

Эти деньги пойдут на развитие порта, который один из первых отдается в концессию. Кроме того, предусмотрено 82 млн грн ежегодного минимального гарантированного платежа. Это в 16 раз больше, чем результат 2019 года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Telegram.

«Ольвия» — наш первый концессионный проект, по которому мы реализуем следующие. В рамках этого проекта мы привлекаем к работе в Украине ведущего мирового оператора — катарскую компанию QTerminals, — говорится в сообщении.

По словам Криклия, морские порты в Украине используют свой потенциал лишь на 50% от того грузооборота, который могли бы через себя пропускать. Министр отмечает, что нужно максимально использовать порты. Нужно или привлекать прямые инвестиции через концессии и приватизации или же использовать скрытый потенциал государственного предприятия, которое может развиваться.



Напомним, в январе тогдашний премьер Алексей Гончарук заявлял, что николаевский порт «Ольвия» передали в концессию ведущему портовому оператору Катара компании QTerminals, которая не только инвестирует в порт миллиарда гривен, но и выделит 80 млн грн в местный бюджет Николаевской области.

Источник: Ракурс


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