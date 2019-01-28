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Механизированные войска Украины, фото: «Википедия»

Техника подготовлена и заправлена: в ВСУ создана танковая бригада резерва на случай открытой агрессии

28 янв 2019, 12:55
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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) на случай обострения ситуации или открытой враждебной агрессии созданы корпус резерва и танковая бригада резерва.

Об этом министр обороны Степан Полторак заявил во время посещения оборонных предприятий «Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени А. А. Морозова» и «Завод имени В. А. Малышева», которые входят в состав концерна «Укроборонпром», сообщает «Укринформ».

По словам министра, в резерве есть подготовленная и заправленная техника, а также экипажи, которые готовы в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач.

Полторак отметил, что за последние несколько лет в оборонные предприятия Харькова, которые занимаются бронетехникой, Минобороны вложило около 9 млрд грн, поэтому сегодня модернизированные и доработанные отечественные танки по своим характеристикам значительно превосходят танки образца 2014 года.

Министр подчеркнул, что государственный оборонный заказ на 2018 год был полностью выполнен и никаких проблем с выполнением оборонных заказов в этом году также не ожидается.

Напомним, в декабре 2018 года Минобороны провело масштабные сборы резервистов в областях, где было введено военное положение.


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