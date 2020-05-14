Володимир Зеленський. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n138182-zelenskyy-nazvav-umovy-vidkryttya-neprodovolchyh-rynkiv.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський вважає, що непродовольчі ринки вже можна відкривати, але лише за умови дотримання певних правил.

Про це Зеленський заявив під час сьогоднішньої традиційної наради, на якій із представниками Кабміну і основних державних відомств обговорювалися питання протидії поширення коронавірусу, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент сказав, що якщо в країні працюють продовольчі ринки, то треба відкривати і непродовольчі. Але вони можуть бути відкриті лише у тому випадку, якщо керівництво ринків зможе забезпечити виконання усіх заходів безпеки, щоб мінімізувати ймовірність зараження коронавірусом як продавців, так і покупців.

Як відомо, 29 квітня Кабмін дозволив продовольчим ринкам відновити роботу за умови, що вона буде регламентуватися чіткими санітарними нормами.

Рішення про відкриття продовольчого ринку приймає територіальний орган Держпродпотребслужби. На ринках повинні дотримуватися всі запобіжні заходи для недопущення поширення коронавірусу.

Як раніше писав «Ракурс», з учорашнього дня у столиці запрацювали ще 29 продовольчих ринків, які виконали протиепідемічні вимоги. Всього в Києві працює 31 продовольчий ринок. Також відкрилися стоматологічні кабінети.