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У МОЗ розповіли, які обмеження можуть зняти з 22 травня
Які карантинні обмеження можуть пом’якшити з 22 травня, розповіли у МОЗhttps://racurs.ua/ua/n138153-yaki-karantynni-obmejennya-mojut-pom-yakshyty-z-22-travnya-rozpovily-u-moz.htmlРакурс
Карантин в Україні введений до 22 травня, проте його планують продовжити. Водночас Кабінет міністрів України планує з 22 травня пом’якшити деякі карантинні обмеження.
Певні обмеження можуть бути зняті за умови, якщо епідеміологічна ситуація у країні не погіршиться. Про це 14 травня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу.
Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), виходячи з сьогоднішньої епідеміологічної ситуації, планує з 22 травня дозволити:
- проведення спортивних змагань (без глядачів);
- відкриття готелів, окрім хостелів. Також мають залишатися закритими ресторани та спортивні зали на території готелів;
- проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
- роботу громадського транспорту;
- роботу дошкільних навчальних закладів.
Усі ці заходи, які ми дозволяємо, вони можливі лише при дотриманні протиепідемічних правил, а саме — масочного режиму, соціальної дистанції, дезінфекції антисептиками рук тощо, — зазначив Степанов.
Він додав, що під кожне послаблення МОЗ розробить низку правил — як саме проводити змагання, як користуватися транспортом тощо.
Подальші послаблення карантину, за словами Степанова, будуть запроваджуватися за так званою формулою адаптивного карантину. Тобто у різних областях можуть бути запроваджені різні послаблення, адже усюди епідеміологічна ситуація відрізняється. Нові етапи послаблення хочуть впроваджувати кожні 10 днів.
Як писав «Ракурс», в Україні з початку епідемії коронавірусу вперше за добу кількість осіб, що одужали, перевищила кількість інфікованих. Вчора зараження СOVID-19 діагностували у 422 осіб, а одужали 427 хворих. Загалом в Україні підтвердили 16 тис. 847 випадків коронавірусу.