У МОЗ розповіли, які обмеження можуть зняти з 22 травня

https://racurs.ua/ua/n138153-yaki-karantynni-obmejennya-mojut-pom-yakshyty-z-22-travnya-rozpovily-u-moz.html

Ракурс

Карантин в Україні введений до 22 травня, проте його планують продовжити. Водночас Кабінет міністрів України планує з 22 травня пом’якшити деякі карантинні обмеження.

Певні обмеження можуть бути зняті за умови, якщо епідеміологічна ситуація у країні не погіршиться. Про це 14 травня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), виходячи з сьогоднішньої епідеміологічної ситуації, планує з 22 травня дозволити:

проведення спортивних змагань (без глядачів);

відкриття готелів, окрім хостелів. Також мають залишатися закритими ресторани та спортивні зали на території готелів;

проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

роботу громадського транспорту;

роботу дошкільних навчальних закладів.

Усі ці заходи, які ми дозволяємо, вони можливі лише при дотриманні протиепідемічних правил, а саме — масочного режиму, соціальної дистанції, дезінфекції антисептиками рук тощо, — зазначив Степанов.

Він додав, що під кожне послаблення МОЗ розробить низку правил — як саме проводити змагання, як користуватися транспортом тощо.

Подальші послаблення карантину, за словами Степанова, будуть запроваджуватися за так званою формулою адаптивного карантину. Тобто у різних областях можуть бути запроваджені різні послаблення, адже усюди епідеміологічна ситуація відрізняється. Нові етапи послаблення хочуть впроваджувати кожні 10 днів.

Як писав «Ракурс», в Україні з початку епідемії коронавірусу вперше за добу кількість осіб, що одужали, перевищила кількість інфікованих. Вчора зараження СOVID-19 діагностували у 422 осіб, а одужали 427 хворих. Загалом в Україні підтвердили 16 тис. 847 випадків коронавірусу.