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Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

В Україні вперше за добу кількість видужалих від COVID-19 перевищила кількість інфікованих (ІНФОГРАФІКА)

14 тра 2020, 09:50
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В Україні з початку епідемії коронавірусу вперше за добу кількість видужалих перевищила кількість інфікованих.

Вчора зараження СOVID-19 діагностували у 422 осіб, а одужали 427 хворих. Загалом в Україні підтвердили 16 тис. 847 випадків коронавірусу. З них 4 тис. 143 пацієнти одужали та 456 померли. Переважна кількість померлих, а це 84%, особи віком від 50-ти років. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Вдома лікуються 11 тис. 527 пацієнтів, з них 961 дитина та 2 тис. 684 медпрацівників. Були госпіталізовані 5 тис. 320 осіб, з них 211 дітей та 594 медика. До апаратів ШВЛ підключали 222 осіб, зокрема одну дитину та 19 медиків.

Загалом випадки підтверджено:



  • Вінницька обл. — 654 (355 одужали);
  • Волинська обл. — 535 (140 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 781 (82 одужали);
  • Донецька обл. — 117 (34 одужали);
  • Житомирська обл. — 533 (81 одужав);
  • Закарпатська обл. — 791 (120 одужали);
  • Запорізька обл. — 347 (149 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1 тис. 166 (423 одужали);
  • Київ — 2 тис. 12 (189 одужали);
  • Київська обл. — 1 тис. 67 (186 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 432 (288 одужали);
  • Луганська обл. — 42 (15 одужали);
  • Львівська обл. — 904 (169 одужали);
  • Миколаївська обл. — 228 (68 одужали);
  • Одеська обл. — 693 (40 одужали);
  • Полтавська обл. — 257 (155 одужали);
  • Рівненська обл. — 1 тис. 62 (254 одужали);
  • Сумська обл. — 158 (82 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1033 (432 одужали);
  • Харківська обл. — 713 (87 одужали);
  • Херсонська обл. — 165 (96 одужали);
  • Хмельницька обл. — 209 (54 одужали);
  • Черкаська обл. — 348 (161 одужав);
  • Чернівецька обл. — 2516 (464 одужали);
  • Чернігівська обл. — 84 (19 одужали).

Інфографіка: Центр громадського здоров'я МОЗ України

Нагадаємо, перша хвиля спалаху коронавірусу в Україні ще триває. Попри це у Міністерстві охорони здоров’я вже готується до другої хвилі. Медики впевнені, що унеможливити нові спалахи восени допоможе масова вакцинація проти грипу.

Джерело: Ракурс


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