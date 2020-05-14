Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138152-v-ukrayini-vpershe-za-dobu-kilkist-vydujalyh-vid-covid-19-perevyschyla-kilkist-infikovanyh.html

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В Україні з початку епідемії коронавірусу вперше за добу кількість видужалих перевищила кількість інфікованих.

Вчора зараження СOVID-19 діагностували у 422 осіб, а одужали 427 хворих. Загалом в Україні підтвердили 16 тис. 847 випадків коронавірусу. З них 4 тис. 143 пацієнти одужали та 456 померли. Переважна кількість померлих, а це 84%, особи віком від 50-ти років. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Вдома лікуються 11 тис. 527 пацієнтів, з них 961 дитина та 2 тис. 684 медпрацівників. Були госпіталізовані 5 тис. 320 осіб, з них 211 дітей та 594 медика. До апаратів ШВЛ підключали 222 осіб, зокрема одну дитину та 19 медиків.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 654 (355 одужали);

Волинська обл. — 535 (140 одужали);

Дніпропетровська обл. — 781 (82 одужали);

Донецька обл. — 117 (34 одужали);

Житомирська обл. — 533 (81 одужав);

Закарпатська обл. — 791 (120 одужали);

Запорізька обл. — 347 (149 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1 тис. 166 (423 одужали);

Київ — 2 тис. 12 (189 одужали);

Київська обл. — 1 тис. 67 (186 одужали);

Кіровоградська обл. — 432 (288 одужали);

Луганська обл. — 42 (15 одужали);

Львівська обл. — 904 (169 одужали);

Миколаївська обл. — 228 (68 одужали);

Одеська обл. — 693 (40 одужали);

Полтавська обл. — 257 (155 одужали);

Рівненська обл. — 1 тис. 62 (254 одужали);

Сумська обл. — 158 (82 одужали);

Тернопільська обл. — 1033 (432 одужали);

Харківська обл. — 713 (87 одужали);

Херсонська обл. — 165 (96 одужали);

Хмельницька обл. — 209 (54 одужали);

Черкаська обл. — 348 (161 одужав);

Чернівецька обл. — 2516 (464 одужали);

Чернігівська обл. — 84 (19 одужали).

Нагадаємо, перша хвиля спалаху коронавірусу в Україні ще триває. Попри це у Міністерстві охорони здоров’я вже готується до другої хвилі. Медики впевнені, що унеможливити нові спалахи восени допоможе масова вакцинація проти грипу.