Коти можуть заражати один одного коронавірусом. Фото: New York Post

https://racurs.ua/ua/n138151-koty-mojut-zarajaty-odyn-odnogo-koronavirusom-doslidjennya.html

Ракурс

Американські вчені провели експеримент, який показав, що інфіковані коронавірусом коти можуть заражати COVID-19 здорових тварин, навіть якщо у тих не спостерігалися симптоми інфекції.

Вчені в ході дослідження заразили коронавірусом трьох кішок. Після цього до кожної тварини підселили здорового кота. Через п’ять днів коронавірус виявили у всіх раніше здорових котів, водночас у жодної з тварин не було симптомів інфекції. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на дослідження вчених з університету Вісконсіна.

На думку дослідників, результат цього експерименту доводить необхідність знову вивчити можливість потенційної передачі вірусу від котів до людини. Водночас Американська ветеринарна медична асоціація (AVMA) заявила, що лабораторні дослідження не доводять, що тварини можуть так само легко заразитися в природних умовах.

Автор дослідження Пітер Хальфманн закликав не панікувати і керуватися здоровим глуздом в питаннях гігієни — не цілував тварин і протирати поверхні в будинку.

Нагадаємо, раніше британські ветеринари рекомендували власникам домашніх тварин поки що не випускати на вулицю котів. Тварини не тільки можуть заразитися коронавірусом, а й бути переносниками інфекції.