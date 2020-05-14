Кошки могут заражать друг друга коронавирусом. Фото: New York Post

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Американские ученые провели эксперимент, который показал, что инфицированные коронавирусом кошки могут заражать COVID-19 здоровых животных, даже если у тех не наблюдались симптомы инфекции.

Ученые в ходе исследования заразили коронавирусом трех кошек. После этого к каждому питомцу поселили здорового кота. Спустя пять дней коронавирус выявили у всех ранее здоровых кошек, при этом ни у одного из животных не было симптомов инфекции. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исследование ученых из Висконсинского университета.

По мнению исследователей, результат этого эксперимента доказывает необходимость снова изучить возможность потенциальной передачи вируса от кошек к человеку. В то же время Американская ветеринарная медицинская ассоциация (AVMA) заявила, что лабораторные исследования не означают, что животные могут так же легко заразиться в естественных условиях.

Автор исследования Питер Хальфманн призвал не паниковать и руководствоваться здравым смыслом в вопросах гигиены — не целовать животных и протирать поверхности в доме.

Напомним, ранее британские ветеринары рекомендовали владельцам домашних животных пока не выпускать на улицу котов. Животные не только могут заразиться коронавирусом, но и быть переносчиком инфекции.