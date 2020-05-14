Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n138152-v-ukraine-vpervye-za-sutki-kolichestvo-vyzdorovevshih-ot-covid-19-prevysilo-kolichestvo.html

Ракурс

В Украине с начала эпидемии коронавируса впервые за сутки количество выздоровевших превысило количество инфицированных.

Вчера заражение СOVID-19 диагностировали у 422 человек, а выздоровели 427 больных. В целом в Украине подтвердили 16 тыс. 847 случаев коронавируса. Из них 4 тыс. 143 пациента выздоровели и 456 умерли. Подавляющее количество умерших, а это 84%, лица в возрасте от 50-ти лет. Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Дома лечатся 11 тыс. 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2 тыс. 684 медработников. Были госпитализированы 5 тыс. 320 человек, из них 211 детей и 594 медика. К аппаратам ИВЛ подключали 222 человек, в том числе одного ребенка и 19 медиков.

В целом случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 654 (355 выздоровели);

Волынская обл. — 535 (140 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 781 (82 выздоровели);

Донецкая обл. — 117 (34 выздоровели);

Житомирская обл. — 533 (81 выздоровел);

Закарпатская обл. — 791 (120 выздоровели);

Запорожская обл. — 347 (149 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. — 1 тыс. 166 (423 выздоровели);

Киев — 2 тыс. 12 (189 выздоровели);

Киевская обл. — 1 тыс. 67 (186 выздоровели);

Кировоградская обл. — 432 (288 выздоровели);

Луганская обл. — 42 (15 выздоровели);

Львовская обл. — 904 (169 выздоровели);

Николаевская обл. — 228 (68 выздоровели);

Одесская обл. — 693 (40 выздоровели);

Полтавская обл. — 257 (155 выздоровели);

Ровенская обл. — 1 тыс. 62 (254 выздоровели);

Сумская обл. — 158 (82 выздоровели);

Тернопольская обл. — 1033 (432 выздоровели);

Харьковская обл. — 713 (87 выздоровели);

Херсонская обл. — 165 (96 выздоровели);

Хмельницкая обл. — 209 (54 выздоровели);

Черкасская обл. — 348 (161 выздоровел);

Черновицкая обл. — 2516 (464 выздоровели);

Черниговская обл. — 84 (19 выздоровели).

Напомним, первая волна вспышки коронавируса в Украине еще продолжается. Несмотря на это, в Министерстве здравоохранения уже готовится ко второй волне. Медики уверены, что предотвратить новые вспышки осенью поможет массовая вакцинация против гриппа.