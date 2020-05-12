Коронавирус в Украине: Минздрав рассказал о второй волне и новой вакцине против гриппа

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Первая волна вспышки коронавируса в Украине еще продолжается, однако Министерство здравоохранения начало подготовку ко второй волне. Кроме этого, в Минздраве определяются с алгоритмом борьбы против двух похожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к вспышке пневмоний.

Никто не может сказать, когда будет вторая волна коронавируса, но к ней нужно готовиться… Мы хотим исключить сочетание двух похожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить наши инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний. Это гриппоподобные заболевания и коронавирус, — рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью «РБК-Украина».

По его словам, исключить новые вспышки осенью поможет массовая вакцинация против гриппа.

Вакцина против гриппа ежегодно меняет штамм вируса, который входит в ее состав. Поэтому сейчас мы еще не можем вакцинироваться, вакцины нет. Рассчитываем на июль, август, сентябрь. Как только появится вакцина, нужно массово прививаться против гриппа, — отметил Ляшко.

Он добавил, что в рамках подготовки ко второй волне коронавируса больницы и другие учреждения, которые сегодня не принимают больных COVID-19, будут перепрофилировать. Чиновник поставил в пример Черновцы, где занято более 50% мест, подготовленных для приема больных коронавирусом. Там местные власти рассматривают вопрос перепрофилирования дополнительно еще одной больницы.

В каждой области есть план перспективного перепрофилирования таких больниц и коек. Поэтому в дальнейшем все знают, какая больница будет попадать во вторую волну и как будем перепрофилировать, если не удастся сдерживать количество случаев COVID-19, — напомнил Ляшко.

Напомним, в ВОЗ констатируют, что коронавирус вернулся в страны, которые ограничили или смягчили карантин. Эти государства столкнулись с новыми вспышками коронавируса. Всплеск заболеваемости снова зафиксировали в Южной Корее, Германии и Китае.