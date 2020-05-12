Коронавірус в Україні: МОЗ розповіло про другу хвилю і нову вакцину проти грипу

https://racurs.ua/ua/n138063-u-moz-rozpovily-pro-drugu-hvylu-koronavirusu-i-masovu-vakcynaciu-proty-grypu.html

Ракурс

Перша хвиля спалаху коронавірусу в Україні ще триває, однак Міністерство охорони здоров’я вже готується до другої хвилі. Окрім цього, у МОЗ визначаються з алгоритмом боротьби проти двох схожих інфекційних захворювань, які передаються однаковими шляхами і можуть одночасно призвести до спалаху пневмоній.

Ніхто не може сказати, коли буде друга хвиля коронавірусу, але до неї потрібно готуватись… Ми хочемо виключити поєднання двох схожих інфекційних захворювань, які передаються однаковими шляхами і можуть одночасно призвести до значного спалаху інфекційних хвороб, заповнити наші інфекційні відділення та викликати велику кількість пневмоній. Це грипоподібні захворювання та коронавірус, — розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, унеможливити нові спалахи восени допоможе масова вакцинація проти грипу.

Вакцина проти грипу кожного року змінює штам вірусу, який входить до її складу. Тому зараз ми ще не можемо вакцинуватися, бо вакцини немає. Розраховуємо на липень, серпень, вересень. Як тільки з’явиться вакцина, потрібно масово вакцинуватись проти грипу, — зазначив Ляшко.

Він додав, що в рамках підготовки до другої хвилі коронавірусу лікарні та інші заклади, які сьогодні не приймають хворих на COVID-19, перепрофільовуватимуть. Чиновник навів приклад Чернівців, де зайнято понад 50% місць, підготовлених для прийому хворих коронавірусом. Тому місцева влада розглядає питання перепрофілювання додатково ще однієї лікарні.

В кожній області є план перспективного перепрофілювання таких лікарень і ліжок. Тому в подальшому всі знають, яка лікарня буде потрапляти в другу хвилю і як будемо перепрофільовувати, якщо не вдастся стримувати кількість випадків COVID-19, — нагадав Ляшко.

Нагадаємо, у ВООЗ вважають, що коронавірус повернувся у країни, які обмежили чи пом’якшили карантин. Ці держави зіштовхнулися з новими спалахами коронавірусу. Сплеск захворюваності знову зафіксували в Південній Кореї, Німеччині та Китаї.