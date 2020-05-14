В Минздраве рассказали, какие ограничения могут снять с 22 мая

https://racurs.ua/n138153-kakie-karantinnye-ogranicheniya-mogut-snyat-s-22-maya-rasskazali-v-minzdrave.html

Ракурс

Карантин в Украине введен до 22 мая, однако его планируют продлить. В то же время Кабинет министров Украины планирует с 22 мая смягчить некоторые карантинные ограничения.

Часть ограничений могут снять при условии, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится. Об этом 14 мая рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга.

Минздрав, исходя из сегодняшней эпидемиологической ситуации, планирует с 22 мая разрешить:

проведение спортивных соревнований (без зрителей);

открытие гостиниц, кроме хостелов. Также должны оставаться закрытыми рестораны и спортивные залы на территории гостиниц;

проведение внешнего независимого оценивания;

работу общественного транспорта;

работу дошкольных учебных заведений.

Все эти меры, которые мы разрешаем, они возможны только при соблюдении противоэпидемических правил, а именно — масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции антисептиками рук и т.д., — отметил Степанов.

Он добавил, что под каждое ослабление Минздрав разработает ряд правил — как проводить соревнования, как пользоваться транспортом и тому подобное.

Дальнейшие послабления карантина, по словам Степанова, будут вводиться по так называемой формуле адаптивного карантина. То есть в разных областях могут быть введены различные послабления, ведь везде эпидемиологическая ситуация отличается. Новые этапы ослаблений хотят внедрять каждые 10 дней.

Как писал «Ракурс», в Украине с начала эпидемии впервые за сутки количество человек, которые выздоровели от коронавируса, превысило количество инфицированных. Вчера заражение СOVID-19 диагностировали у 422 человек, а выздоровели 427 больных. Всего в Украине подтвердили 16 тыс. 847 случаев коронавируса.