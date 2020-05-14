Погода в Украине. Фото: Pexels

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Ракурс

Погода в Украине 15 мая будет переменчивой. В центральных и восточных регионах будет сухо, без осадков, а вот в западных и южных областях ожидаются мелкие дожди.

Погода в Киеве 15 мая будет такой: днем столбики термометров покажут 14−16° тепла, без осадков. Ночью температура опустится до +4−6°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях 15 мая также ожидается сухая погода, днем воздух прогреется до 15−18° тепла. Ночью в этих регионах температура опустится до +5−9°.

В большинстве южных областей 15 мая погодные условия будут хуже. На Донбассе, а также в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях днем и ночью будет идти мелкий дождь. При этом температура поднимется до +20−22° днем и 11−13° тепла ночью. В Крыму — днем до +25°, без осадков.

Днем дожди ожидаются и на западе страны. Там воздух прогреется до 12−15° тепла днем, а ночью температура опустится до +4−6°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 15 мая будет спокойной. На протяжении суток возможны незначительные возмущения.