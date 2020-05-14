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Матчи УПЛ могут возобновить в конце мая, фото:

Названа дата возобновления матчей украинской Премьер-лиги по футболу

14 мая 2020, 15:45
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Украинская премьер-лига по футболу (УПЛ) 30 мая возобновит матчи сезона 2019/2020, остановленного из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

До приостановления футбольного сезона были сыграны 23 тура. Для завершения сезона клубам премьер-лиги остается сыграть еще девять туров. Об этом сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба «Динамо».

Матчи обновленного футбольного сезона пройдут при пустых трибунах. О времени и месте их проведения пока не сообщается.

Сейчас в чемпионате лидирует «Шахтер», у которого 59 очков. На втором месте футбольный клуб «Заря», который на момент приостановления матчей получил 46 очков. Третью строчку занимает «Динамо» (тоже 46 очков).



Матчи УПЛ были официально приостановлены с 18 марта из-за осложнений в Украине эпидемиологической ситуации. Также были приостановлены все другие соревнования по футболу и футзалу.

Напомним, в Украине за минувшие сутки впервые с начала эпидемии COVID-19 количество больных, которые вылечились, превысило количество новых выявленных случаев инфицирования коронавирусом.

Источник: Ракурс


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