Уряд попередив мешканців ОРДЛО про неможливість відразу забрати пенсії після відкриття КПВВ, фото — Свои.City

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Пенсії жителів окупованих районів Донбасу не зможуть бути виплачені відразу після відкриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду.

Перетнути КПВВ і негайно отримати свої виплати мешканці ОРДЛО не зможуть через ймовірну нестачу великої кількості готівки в банківських установах, заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Посадовець зазначив, що через закриті на карантин КПВВ у людей, які проживають в окупації, накопичилися пенсійні та соціальні виплати.

Хто перетне лінію розмежування, потрапить в «Ощадбанк», а там стільки готівки не вистачить, щоб все видати. Це неможливо, — констатував Резніков.

Він заявив, що різні державні служби України співпрацюють, щоб налагодити систему пропуску та виплат. Ймовірно, у прифронтовій зоні створять електронну чергу для осіб, які перетинають КПВВ за соцвиплатами.

Пенсіонери мають електронне посвідчення. Вони отримають смс і запишуться, коли хочуть перетнути КПВВ та відвідати «Ощадбанк» чи соціальні служби, — розповів міністр.

Відновити пропуск через лінію дотику можна буде після поліпшення епідеміологічної ситуації на окупованих територіях. Резніков розповів, що рішення про відкриття КПВВ на Донбасі ухвалить командування ООС.