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Уряд попередив мешканців ОРДЛО про неможливість забрати всю пенсію після відкриття КПВВ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n138286-uryad-poperedyv-meshkanciv-ordlo-pro-nemojlyvist-vidrazu-zabraty-pensiyi-pislya-vidkryttya-kpvv.htmlРакурс
Пенсії жителів окупованих районів Донбасу не зможуть бути виплачені відразу після відкриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду.
Перетнути КПВВ і негайно отримати свої виплати мешканці ОРДЛО не зможуть через ймовірну нестачу великої кількості готівки в банківських установах, заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Посадовець зазначив, що через закриті на карантин КПВВ у людей, які проживають в окупації, накопичилися пенсійні та соціальні виплати.
Хто перетне лінію розмежування, потрапить в «Ощадбанк», а там стільки готівки не вистачить, щоб все видати. Це неможливо, — констатував Резніков.
Він заявив, що різні державні служби України співпрацюють, щоб налагодити систему пропуску та виплат. Ймовірно, у прифронтовій зоні створять електронну чергу для осіб, які перетинають КПВВ за соцвиплатами.
Пенсіонери мають електронне посвідчення. Вони отримають смс і запишуться, коли хочуть перетнути КПВВ та відвідати «Ощадбанк» чи соціальні служби, — розповів міністр.
Відновити пропуск через лінію дотику можна буде після поліпшення епідеміологічної ситуації на окупованих територіях. Резніков розповів, що рішення про відкриття КПВВ на Донбасі ухвалить командування ООС.