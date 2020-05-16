Пенсии на Донбассе: правительство предупредило о невозможности выплатить всю сумму после открытия КПВВ, фото — Свои.City

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Пенсии жителей оккупированных районов Донбасса не смогут быть выплачены сразу после открытия контрольных пунктов въезда-выезда.

Пересечь КПВВ и немедленно получить свои выплаты жители ОРДЛО не смогут из-за вероятной нехватки большого количества наличных денег в банковских учреждениях, заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Чиновник отметил, что из-за закрытых на карантин КПВВ у людей, проживающих в оккупации, накопились пенсионные и социальные выплаты.

Кто пересечет линию разграничения, попадет в «Ощадбанк», а там столько наличности не хватит, чтобы все выдать. Это невозможно, — констатировал Резников.

Он заявил, что различные государственные службы Украины сотрудничают, чтобы наладить систему пропуска и выплат. Вероятно, в прифронтовой зоне создадут электронную очередь для лиц, пересекающих КПВВ за соцвыплатами.

Пенсионеры имеют электронное удостоверение. Они получат смс и запишутся, когда хотят пересечь КПВВ и посетить «Ощадбанк» или социальные службы, — рассказал министр.

Восстановить пропуск через линию соприкосновения можно будет после улучшения эпидемиологической ситуации на оккупированных территориях. Резников рассказал, что решение об открытии КПВВ на Донбассе примет командование ООС.