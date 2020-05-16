Ракурсhttps://racurs.ua/
Правительство предупредило жителей ОРДЛО о невозможности забрать всю пенсию после открытия КПВВ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n138286-pravitelstvo-predupredilo-jiteley-ordlo-o-nevozmojnosti-zabrat-vsu-pensiu-posle-otkrytiya-kpvv.htmlРакурс
Пенсии жителей оккупированных районов Донбасса не смогут быть выплачены сразу после открытия контрольных пунктов въезда-выезда.
Пересечь КПВВ и немедленно получить свои выплаты жители ОРДЛО не смогут из-за вероятной нехватки большого количества наличных денег в банковских учреждениях, заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Чиновник отметил, что из-за закрытых на карантин КПВВ у людей, проживающих в оккупации, накопились пенсионные и социальные выплаты.
Кто пересечет линию разграничения, попадет в «Ощадбанк», а там столько наличности не хватит, чтобы все выдать. Это невозможно, — констатировал Резников.
Он заявил, что различные государственные службы Украины сотрудничают, чтобы наладить систему пропуска и выплат. Вероятно, в прифронтовой зоне создадут электронную очередь для лиц, пересекающих КПВВ за соцвыплатами.
Пенсионеры имеют электронное удостоверение. Они получат смс и запишутся, когда хотят пересечь КПВВ и посетить «Ощадбанк» или социальные службы, — рассказал министр.
Восстановить пропуск через линию соприкосновения можно будет после улучшения эпидемиологической ситуации на оккупированных территориях. Резников рассказал, что решение об открытии КПВВ на Донбассе примет командование ООС.