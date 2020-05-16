Коронавирус в Киеве: статистика резко ухудшилась после вспышки в доме-интернате, фото — Громадське радіо

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Статистика коронавируса в Киеве резко ухудшилась после вспышки в доме-интернате, который вчера произошел на Дарнице.

Именно этот район столицы теперь возглавляет антирейтинг относительно COVID-19. В нем обнаружили 450 больных, в Печерском районе — 406, в остальных районах количество инфицированных меньше двух сотен.

Всего за день в столице подтвердили диагноз коронавирус у 153 больных, среди них — 17 медиков, сообщил мэр Виталий Кличко.

За сутки умерли от COVID-19 два человека, всего в столице с начала эпидемии уже 45 летальных случаев. В Киеве сейчас 2 тыс. 221 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Более половины людей, у которых за сутки подтвердили заболевание, являются воспитанницами и работниками Дарницкого дома-интерната для девушек. Всего в этом районе зафиксировали 87 новых больных, в Днепровском — 16, Деснянском районе — 15 случаев заболевания.

Напомним, что вчера Кличко сообщил о новом очаге заболевания в столице в Дарницком доме-интернате для девушек. Сначала врачи констатировали коронавирусную инфекцию у женщины-сотрудницы этого заведения.