Зеленский расширил антироссийские санкции на Эрмитаж и Московский госуниверситет, фото — Моя Москва

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Санкции против России теперь распространяются и на несколько известных российских культурных учреждений.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 14 мая указ, в котором расширил список санкций в отношении российских организаций. Таким образом глава государства ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Среди культурных учреждений, которые будут находиться три года под санкциями, будут музей Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Московский государственный университет, несколько институтов Российской академии наук, а также Академия наук Татарстана.

Как указано в тексте указа Зеленского и приложениях к нему, трехлетние ограничения введены в отношении большого количества российских музеев, университетов, научных и общественных организаций.

С ними в Украине запрещен культурный обмен и научное сотрудничество, должны быть прекращены официальные визиты, их активы на территории Украины блокируются.

Кроме указанных культурных и образовательных учреждений, в списке санкций есть несколько объектов из оккупированного россиянами Крыма. Например, историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский», Таврическое археологическое сообщество, Крымский федеральный университет и Институт археологии Крыма.

В санкционный список попали и росСМИ, которые работают на территории оккупированного Крыма (например, «Русское Радио» и крымскотатарский канал «Миллет»).

В 2015 году украинская власть сообщала, что из крымских музеев в Эрмитаж вывозят экспонаты. В 2018 году в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили, что санкции следует распространить на археологов, проводивших раскопки в Крыму.

Напомним, что Киев 14 мая продлил санкции в отношении российских социальных сетей, которые в 2017 году ввела администрация президента Петра Порошенко.