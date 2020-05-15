Запретили российские соцсети. Фото: freeradio.com.ua

https://racurs.ua/n138218-ne-ischi-menya-vkontakte-zelenskiy-na-god-prodlil-zapret-rossiyskih-socsetey-v-ukraine.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал указ, которым продолжается запрет использования российских соцсетей.

Согласно указу № 184, в Украине продлен запрет на российские социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники». Указом вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)». Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский возложил контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Как известно, указ о введении санкций в отношении этих соцсетей был подписан пятым президентом Украины Петром Порошенко в мае 2017 года. Порошенко тогда ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Напомним, 13 мая Верховная Рада поддержала проект постановления № 3319 об одобрении предложения о продлении введенных в Украине санкций в отношении российских соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники», а также интернет-сервисов, в частности компании «Яндекс» и «Mail.ru».