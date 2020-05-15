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Ракурс
Заборонили російські соцмережі. Фото: freeradio.com.ua

У ФСБ розчаровані: Зеленський на рік продовжив заборону російських соцмереж в Україні

15 тра 2020, 08:13
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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ, яким продовжується заборона використання російських соцмереж.

Відповідно до указу № 184, в Україні продовжено заборону на російські соціальні мережі «Вконтакте» і «Одноклассники». Указом вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський поклав контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони на секретаря РНБО Олексія Данілова.



Як відомо, указ про запровадження санкцій щодо цих соцмереж був підписаний п’ятим президентом України Петром Порошенком у травні 2017 року. Порошенко тоді ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Нагадаємо, 13 травня Верховна Рада підтримала проект постанови № 3319 про схвалення пропозиції щодо продовження запроваджених в Україні санкцій щодо російських соцмереж «Вконтакте» та «Однокласники», а також інтернет-сервісів, зокрема компанії «Яндекс» та «Mail.ru».

Джерело: Ракурс


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