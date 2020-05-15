Заборонили російські соцмережі. Фото: freeradio.com.ua

https://racurs.ua/ua/n138218-u-fsb-rozcharovani-zelenskyy-na-rik-prodovjyv-zaboronu-rosiyskyh-socmerej-v-ukrayini.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ, яким продовжується заборона використання російських соцмереж.

Відповідно до указу № 184, в Україні продовжено заборону на російські соціальні мережі «Вконтакте» і «Одноклассники». Указом вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський поклав контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Як відомо, указ про запровадження санкцій щодо цих соцмереж був підписаний п’ятим президентом України Петром Порошенком у травні 2017 року. Порошенко тоді ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Нагадаємо, 13 травня Верховна Рада підтримала проект постанови № 3319 про схвалення пропозиції щодо продовження запроваджених в Україні санкцій щодо російських соцмереж «Вконтакте» та «Однокласники», а також інтернет-сервісів, зокрема компанії «Яндекс» та «Mail.ru».