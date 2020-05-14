Переговори у ТКГ: Росія влаштувала істерику щодо відмову Києва вести діалог з ДНР-ЛНР, фото — НВ

https://racurs.ua/ua/n138217-rosiya-vlashtuvala-isteryku-schodo-vidmovy-kyieva-vesty-dialog-z-dnr-lnr.html

Ракурс

Переговори у ТКГ — тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі — відбулися сьогодні в режимі відеоконференції. За їхніми підсумками російські представники накинулися на Україну з критикою.

Постійний представник РФ на переговорах Борис Гризлов заявив, що «Київ відмовився приймати заяву про режим припинення вогню». Росіяни нібито виступили на підтримку заяви сторін про безстрокове режимі припинення вогню, який би включав додаткові заходи, погоджені в липні 2019 року, але Київ відмовився це робити.

Гризлов також повідомив росЗМІ про відмову Києва вести прямий діалог з представниками терористичних ДНР-ЛНР. Він навіть заявив, що сьогоднішня відеоконференція ТКГ була на межі зриву.

Гризлов звинуватив нових членів української делегації в тому, що вони «продемонстрували відкрите небажання взаємодіяти з представниками Донбасу» і «активно намагаються „витісняти“ представників ДНР і ЛНР з робочих груп і ТКГ».

РФ сьогодні пропонувала внести до протоколу зобов’язання Києва впродовж тижня подати проект про інтеграцію «формули Штайнмайера» в закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі. Київ відмовився від цього.

Українська делегація наполягла на безумовному та безперешкодному доступі спостерігачів ОБСЄ на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться в заяві Офісу президента, яку оприлюднили пізно увечері 14 травня.

В гуманітарній групі продовжили формувати списки для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб та списків зниклих безвісти. Українська сторона наполягла на взаємному звільненні утримуваних осіб у форматі «всіх на всіх» і забезпеченні доступу Червоного Хреста до утримуваних осіб на окупованих територіях.

Під час роботи політичної групи Київ наполіг, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися відповідно до Конституції та законодавства України, виключно після отримання Україною контролю над кордоном.

Українська сторона виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України, — йдеться в офіційній заяві Банкової.

Наступну зустріч мінської ТКГ запланували на 27 травня.