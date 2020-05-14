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Ракурс
Від коронавірусу в Івано-Франківську помер онкохірург, фото — Pixabay

Від коронавірусу в Івано-Франківську помер онкохірург (ФОТО)

14 тра 2020, 22:50
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Коронавірус забрав життя лікаря-онкохірурга в Івано-Франківську. Ігор Закала захворів у квітні, а після погіршення стану здоров’я його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

Лікар-онколог помер від ускладнень, спричинених коронавірусом, повідомили в управлінні охорони здоров’я міської ради. Закала був завідувачем диспансерного відділення Прикарпатського клінічного онкологічного центру.

На сайті лікарні повідомили, що Закала мав вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю онкохірургія.

Від коронавірусу в Івано-Франківську помер онкохірург, фото — ФБ І.Закала



В області станом на ранок 14 травня COVID-19 діагностували у 1 тис. 166 осіб. Раніше на Івано-Франківщині стався спалах коронавірусної інфекції після застілля. Із села Княжолука почали привозити людей в лікарню 30 квітня. Наразі захворіли 13 жителів віком від 50 до 64 років.

«Ракурс» повідомляв, що на Вінничині помер священик УПЦ Московського патріархату, який заразив коронавірусом свою сім’ю.

Джерело: Ракурс


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