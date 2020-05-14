McDonald's після пандемії проводитиме дезінфекцію щопівгодини, фото — bangkokpost.com

https://racurs.ua/ua/n138215-mcdonalds-pislya-pandemiyi-provodytyme-dezinfekciu-schopivgodyny.html

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Корпорація McDonald’s (МакДональдз) підготувала 59-сторінкові рекомендації для операторів 14 тис. ресторанів швидкого харчування в США з перерахуванням заходів санітарної безпеки, які необхідні для відновлення роботи після пандемії коронавірусу.

Вони передбачають, зокрема, дезінфекцію приміщень кожні півгодини, повідомила The Wall Street Journal.

У документі, зокрема, міститься вимога строго стежити у ресторанах McDonald’s за дотриманням соціальної дистанції у два метри між відвідувачами, закрити автомати з розливу безалкогольних напоїв або організувати постійний контроль за ними співробітників ресторанів.

Рекомендовано також проводити кожні півгодини дезінфекцію автоматів з продажу супутніх товарів і туалетів, встановити на дверях туалетів спеціальні пристрої, що дозволяють відвідувачам відкривати двері, не торкаючись їх, а також встановити автомати-диспенсери з паперовими серветками, раковини з автоматичним регулюванням подачі води.

На трьох сторінках в документі у формі питань і відповідей наводяться рекомендації щодо забезпечення безпеки співробітників ресторанів. Вони всі зобов’язані носити маски та рукавички, а адміністрація ресторанів зобов’язана буде надавати щитки для обличчя там, де цього вимагає місцева влада.

За інформацією університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі даних федеральних і місцевих властей, у США зафіксовано понад 1,39 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 84 тис. осіб, в тому числі понад 27 тис. у штаті Нью-Йорк, 9,7 тис. — у штаті Нью-Джерсі, 5,3 тис. — у Массачусетсі.