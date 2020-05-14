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Ракурс
У Вінниці помер священик УПЦ МП. Фото: Ракурс

У Вінниці помер священик УПЦ МП, що заразив коронавірусом усю свою сім’ю

14 тра 2020, 21:53
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У Вінницькій області зафіксовано сьому смерть від коронавірусу. Від COVID-19 помер 49-річний священик Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Олексій, який був настоятелем храму священномученика Володимира митрополита Київського у місті Вінниця.

Про смерть повідомив завідувач відділом епіднагляду Вінницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України Степан Томин, пише «Укрінформ».

COVID-19 було діагностовано у священика ще 5 травня, хвороба протікала у важкій формі.

Протоієрей Олексій. Фото: eparhia.vinnica.ua

За словами Томина, сім’я померлого священика також інфікована. COVID-19 виявили у його дружини, а після повторного тестування коронавірус був виявлений і у трьох дітей.



Інформацію про смерть священика також підтвердила Вінницька єпархія УПЦ МП. Представники УПЦ МП висловили співчуття матушці і дітям. Митрополит Вінницький і Барський Варсонофій подякував лікарям, які боролися за життя священика.

Як раніше писав «Ракурс», коронавірус виявили у протоієрея Російської православної церкви Дмитра Смирнова. Священика госпіталізували до однієї із лікарень Москви з пневмонією, згодом підтвердився тест на коронавірус.


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