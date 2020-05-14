В Виннице умер священник УПЦ МП. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n138214-v-vinnice-umer-svyaschennik-upc-mp-zarazivshiy-koronavirusom-vsu-svou-semu.html

Ракурс

В Винницкой области зафиксирована седьмая смерть от коронавируса. От COVID-19 скончался 49-летний священник Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Алексей, который при жизни был настоятелем храма священномученика Владимира митрополита Киевского в городе Винница.

О смерти сообщил заведующий отделом эпиднадзора Винницкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Степан Томин, пишет «Укринформ».

COVID-19 был диагностирован у священника еще 5 мая, болезнь протекала в тяжелой форме.

По словам Томина, семья умершего священника также инфицирована. COVID-19 обнаружили у его жены, а после повторного тестирования коронавирус был обнаружен и у троих детей.

Информацию о смерти священника также подтвердила Винницкая епархия УПЦ МП. Представители УПЦ МП выразили соболезнования матушке и детям. Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий поблагодарил врачам, которые боролись за жизнь священника.

Как ранее писал «Ракурс», коронавирус обнаружили у протоиерея Русской православной церкви Дмитрия Смирнова. Священника госпитализировали в одну из больниц Москвы с пневмонией, впоследствии подтвердился тест на коронавирус.