Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость

Ракурс
В Виннице умер священник УПЦ МП. Фото: Ракурс

В Виннице умер священник УПЦ МП, заразивший коронавирусом всю свою семью

14 мая 2020, 21:53
999

В Винницкой области зафиксирована седьмая смерть от коронавируса. От COVID-19 скончался 49-летний священник Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Алексей, который при жизни был настоятелем храма священномученика Владимира митрополита Киевского в городе Винница.

О смерти сообщил заведующий отделом эпиднадзора Винницкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Степан Томин, пишет «Укринформ».

COVID-19 был диагностирован у священника еще 5 мая, болезнь протекала в тяжелой форме.

Протоиерей Алексей. Фото: eparhia.vinnica.ua

По словам Томина, семья умершего священника также инфицирована. COVID-19 обнаружили у его жены, а после повторного тестирования коронавирус был обнаружен и у троих детей.



Информацию о смерти священника также подтвердила Винницкая епархия УПЦ МП. Представители УПЦ МП выразили соболезнования матушке и детям. Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий поблагодарил врачам, которые боролись за жизнь священника.

Как ранее писал «Ракурс», коронавирус обнаружили у протоиерея Русской православной церкви Дмитрия Смирнова. Священника госпитализировали в одну из больниц Москвы с пневмонией, впоследствии подтвердился тест на коронавирус.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров