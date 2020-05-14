Шарий в суде "выбивает" из Украины более 3 млн грн за участие в выборах, фото — Думская

https://racurs.ua/n138213-shariy-v-sude-vybivaet-iz-ukrainy-bolee-3-mln-grn-za-uchastie-v-vyborah.html

Ракурс

Блогер Анатолий Шарий решил судиться с Украиной, чтобы получить государственное финансирование за участие в парламентских выборах 2019 года.

Его партия, набравшая в прошлом году 2,23% во время голосования в Верховную Раду, подала иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК). Шарий требует у Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) перечислить его политической силе государственное финансирование, а именно 3,2 млрд грн.

Пресс-служба ОАСК сообщила, что истец просит суд «взыскать средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 год в пользу партии Шария», а также признать противоправной бездеятельность НАПК, которое не перечислило средства в 2019 году.

ОАСК решает, открывать ли производство по этому административному делу.

В прошлом году в Раде изменили законодательство относительно денежного возмещения уставной деятельности политических партий. Ранее деньги из госбюджета получали партии, которые на парламентских выборах набрали от 2% голосов избирателей.

В июле 2019 года партия Шария, представителей которой СМИ подозревали в связях с российскими неонацистскими организациями и участии в антигосударственных мероприятиях, набрала более 2%, но не попала в парламент. Новый состав Рады 2 октября изменил условия госфинансирования. Сейчас деньги получают партии, которые набрали не менее 5% и прошли в парламент.

Самого Шария ЦИК летом 2019 года отказался регистрировать кандидатом в народные депутаты, поскольку тот не проживал на территории Украины пять лет перед выборами.

Рейтинги социологов свидетельствуют, что в конце апреля этого года за партию Шария на парламентских выборах голосовали бы 3,6%.