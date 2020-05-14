Ученые назвали органы, которые поражает коронавирус. Фото: БелТА

https://racurs.ua/n138212-uchenye-nazvali-organy-kotorye-porajaet-koronavirus.html

Ракурс

Немецкие ученые из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (UKE) выяснили, что коронавирус вовсе не является только респираторной инфекцией. Как оказалось, помимо дыхательных путей коронавирус также поражает ряд других органов человеческого организма. Это объясняет широкий спектр симптомов, которые наблюдаются у больных коронавирусом.

Ученые произвели вскрытие 27 жертв COVID-19 и обнаружили частицы коронавируса в почках, сердце, печени, головном мозге и крови. Самая большая концентрация коронавируса была обнаружена в дыхательных путях. Затем следуют почки, сердце и печень. Самая маленькая концентрация коронавируса была обнаружена в головном мозге и крови, сообщает на сайте UKE.

Ученые назвали SARS-CoV-2 «полиорганным вирусом». После легких особенно сильно страдают почки. Это объясняет тот факт, что у половины больных COVID-19 наблюдалась острая почечная недостаточность.

Ученые рекомендуют в самом начале заболевания сдавать анализ мочи на наличие инфекции COVID-19 обычным лабораторным методом. Дальнейшие исследования помогут определить, могут ли такие анализы служить системой раннего диагностирования тяжелых случаев COVID-19.

Как ранее писал «Ракурс», врачи зафиксировали необычные проявления коронавируса у детей в Италии и США. У пациентов наблюдались судороги и педиатрический мультисистемный воспалительный синдром, при котором вирус поражает кровеносную систему и ограничивает приток крови к сердцу.