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Симптомы коронавируса. Фото: Pixabay

В Италии и США у детей выявили необычные симптомы коронавируса

14 мая 2020, 12:47
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Симптомы коронавируса продолжают исследовать ученые во всем мире. Необычные проявления болезни врачи зафиксировали у детей в Италии и Соединенных Штатах Америки.

Так, в штате Коннектикут США госпитализировали трех детей с коронавирусом. У них COVID-19 проявляется в виде острого воспаления гланд, что нехарактерно для данного заболевания. Об этом сообщил губернатор штата Нед Ламонт в своем Twitter.

Также у этих пациентов наблюдаются судороги и педиатрический мультисистемный воспалительный синдром, при котором вирус поражает кровеносную систему и ограничивает приток крови к сердцу. Возраст пациентов — от трех месяцев до 14 лет.

Подобные проявления коронавируса у детей зафиксировали и в регионе Ломбардия Италии. В больницы региона госпитализировали несовершеннолетних пациентов с сыпью и синдромами, схожими с болезнью Кавасаки, сердечными осложнениями и инфекционно-токсическим шоком. У 80% детей с такими симптомами был диагностирован коронавирус.



Необычные проявления COVID-19 у детей зарегистрированы также в Великобритании, Франции, Испании и Швейцарии. Ученые составили список симптомов этого воспалительного синдрома у детей, пишет Daily Mirror:

  • температура, которая держится более пяти дней;
  • сыпь;
  • увеличение шейных лимфатических узлов;
  • покраснение глаз и кожных покровов в районе пальцев рук и ног;
  • диарея;
  • сухость губ и появление на них трещин.

Напомним, ранее американский врач рассказал, что у некоторых больных коронавирусом медики наблюдают необычный симптом коронавируса — «счастливую гипоксию». Это состояние, когда пациент хорошо себя чувствует при неудовлетворительном состоянии организма.


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