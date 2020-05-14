Симптомы коронавируса. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n138169-v-ssha-i-italii-u-detey-vyyavili-neobychnye-simptomy-koronavirusa.html

Ракурс

Симптомы коронавируса продолжают исследовать ученые во всем мире. Необычные проявления болезни врачи зафиксировали у детей в Италии и Соединенных Штатах Америки.

Так, в штате Коннектикут США госпитализировали трех детей с коронавирусом. У них COVID-19 проявляется в виде острого воспаления гланд, что нехарактерно для данного заболевания. Об этом сообщил губернатор штата Нед Ламонт в своем Twitter.

Также у этих пациентов наблюдаются судороги и педиатрический мультисистемный воспалительный синдром, при котором вирус поражает кровеносную систему и ограничивает приток крови к сердцу. Возраст пациентов — от трех месяцев до 14 лет.

Подобные проявления коронавируса у детей зафиксировали и в регионе Ломбардия Италии. В больницы региона госпитализировали несовершеннолетних пациентов с сыпью и синдромами, схожими с болезнью Кавасаки, сердечными осложнениями и инфекционно-токсическим шоком. У 80% детей с такими симптомами был диагностирован коронавирус.

Необычные проявления COVID-19 у детей зарегистрированы также в Великобритании, Франции, Испании и Швейцарии. Ученые составили список симптомов этого воспалительного синдрома у детей, пишет Daily Mirror:

температура, которая держится более пяти дней;

сыпь;

увеличение шейных лимфатических узлов;

покраснение глаз и кожных покровов в районе пальцев рук и ног;

диарея;

сухость губ и появление на них трещин.

Напомним, ранее американский врач рассказал, что у некоторых больных коронавирусом медики наблюдают необычный симптом коронавируса — «счастливую гипоксию». Это состояние, когда пациент хорошо себя чувствует при неудовлетворительном состоянии организма.