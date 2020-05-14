Выборы в США: Шокин использует историю с Байденом для политических дивидендов — Рябошапка

https://racurs.ua/n138168-shokin-ispolzuet-istoriu-s-baydenom-dlya-polucheniya-politicheskih-dividendov-ryaboshapka.html

Ракурс

Виктор Шокин, экс-генеральный прокурор Украины и бывший соратник президента-беглеца Виктора Януковича, заявил, что покинул свой пост под давлением экс-вице-президента США, а ныне главного соперника Дональда Трампа на выборах Джозефа Байдена. По мнению бывшего главы Офиса генпрокурора Руслана Рябошапки, Шокин использует это дело для получения политических дивидендов.

Мы изучали все уголовные производства о покушениях, якобы совершенных на Шокина. Выяснили, что никаких оснований говорить о существовании таких покушений, у нас нет. Эти производства были закрыты. Историю с Байденом Шокин использует для политической борьбы… для того, чтобы его имя было на слуху, — заявил бывший генпрокурор в интервью «Радио НВ».

Рябошапка считает, что действия Шокина вредят Украине и отношениям Киева и США. Он также выразил убеждение, что из-за негативной позиции Шокина в 2015—2016 годах не удалось реализовать реформу прокуратуры.

Напомним, в январе Шокин требовал от Госбюро расследований открыть уголовное производство против Байдена. По мнению соратника Януковича, Байден вмешивался в деятельность экс-генпрокурора, когда приезжал в Украину в 2015—2016 годах. Шокин убежден, что Байден настаивал на его увольнении с целью прекращения расследования уголовных производств, связанных с деятельностью его сына и компании Burisma.

Экс-генпрокурор заявил, что Байден требовал его увольнения в обмен на предоставление Киеву госгарантий США на сумму 1 млрд долл. В то же время, следует отметить, что активизация Шокина в 2020 году пришлась на разгар президентской кампании в США, где главным соперником Дональда Трампа является Байден. Сейчас, согласно предварительным соцопросам, Байден пользуется большей симпатией у американцев, нежели Трамп. Поэтому, по мнению экспертов, Украину снова могут втягивать в политические скандалы в США.

Например, как ранее писал «Ракурс», личный адвокат президента США Рудольф Джулиани после своей поездки в Киев заявлял, что у Шокина есть неопровержимые доказательства отмывания колоссальных сумм компанией Burisma, которая контролировалась семьей Байденов.

Также Джулиани в декабре 2019 года говорил о том, что Шокин был отравлен и дважды доведен до смерти, но все же бывшему генпрокурору удалось выжить.