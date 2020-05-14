Шокін використовує історію з Байденом для отримання політичних дивідендів — Рябошапка / Фото: УН

https://racurs.ua/ua/n138168-shokin-vykorystovuie-istoriu-z-baydenom-dlya-otrymannya-politychnyh-dyvidendiv-ryaboshapka.html

Ракурс

Віктор Шокін, екс-генеральний прокурор України і колишній соратник президента-втікача Віктора Януковича, який заявляє, що покинув свою посаду під тиском екс-віце-президента США, а нині головного суперника Дональда Трампа на виборах Джозефа Байдена, використовує цю справу задля отримання політичних дивідендів. Таку думку висловив колишній очільник Офісу генпрокурора Руслан Рябошапка.

Ми вивчали всі кримінальні провадження щодо замахів, які нібито були вчинені щодо Шокіна. Було з’ясовано, що жодних підстав говорити про існування таких замахів, у нас немає. Ці провадження були закриті. Історію з Байденом Шокін використовує для політичної боротьби… для того, щоб його ім’я було на слуху, — заявив колишній генпрокурор в інтерв’ю «Радіо НВ».

Рябошапка вважає, що дії Шокіна шкодять Україні та відносинам Києва зі США. Він також висловив переконання, що через супротив Шокіна у 2015−2016 роках не вдалося реалізувати реформу прокуратури.

Нагадаємо, у січні Шокін вимагав від Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження щодо Байдена. На думку соратника Януковича, Байден втручався у діяльність екс-генпрокурора, коли приїжджав до України у 2015−2016 роках. Шокін переконаний, що Байден прагнув його звільнення задля зупинки розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних з діяльністю його сина і компанії Burisma.

Екс-генпрокурор заявив, що Байден вимагав його звільнення в обмін на надання Києву держгарантій США на суму 1 млрд дол. Водночас, варто зауважити, що активізація Шокіна у 2020 році припала на розпал президентської кампанії у США, де головним суперником Дональда Трампа є саме Байден. Наразі, згідно з попередніми соцопитуваннями, Байден користується більшою прихильністю американців, аніж Трамп. Тому, на думку експертів, Україну знову можуть втягувати у політичні суперечки у США.

Наприклад, як раніше писав «Ракурс», у січні особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані після своєї поїздки до Києва заявляв, що у Шокіна є неспростовні докази відмивання колосальних сум компанією Burisma, яка контролювалася сім'єю Байденів. Також у грудні 2019 року Джуліані стверджував, що Шокін був отруєний і двічі доведений до смерті, але все ж колишньому генпрокурору вдалося вижити.