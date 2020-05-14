Симптоми коронавірусу. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n138169-u-ssha-ta-italiyi-u-ditey-vyyavyly-nezvychayni-symptomy-koronavirusu.html

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Симптоми коронавірусу продовжують досліджувати вчені в усьому світі. Незвичайні прояви хвороби лікарі зафіксували у дітей в Італії та Сполучених Штатах Америки.

Так, у штаті Коннектикут США госпіталізували трьох дітей з коронавірусом. У них COVID-19 проявляється у вигляді гострого запалення гланд, що не є характерним для цього захворювання. Про це повідомив губернатор штату Нед Ламонт у своєму Twitter.

Також у цих пацієнтів спостерігаються судоми і педіатричний мультисистемний запальний синдром, при якому вірус вражає кровоносну систему і обмежує приплив крові до серця. Вік пацієнтів — від трьох місяців до 14 років.

Подібні прояви коронавірусу у дітей зафіксували і в регіоні Ломбардія Італії. До лікарень регіону госпіталізували неповнолітніх пацієнтів із висипом і синдромами, схожими на хворобу Кавасакі, серцевими ускладненнями і інфекційно-токсичним шоком. У 80% дітей з такими симптомами був діагностований коронавірус.

Незвичайні прояви COVID-19 у дітей зареєстровані також у Великій Британії, Франції, Іспанії та Швейцарії. Вчені склали список симптомів цього запального синдрому у дітей, пише Daily Mirror:

температура, яка тримається понад п’ять днів;

висип;

збільшення шийних лімфатичних вузлів;

почервоніння очей і шкірних покривів в районі пальців рук і ніг;

діарея;

сухість губ і поява на них тріщин.

Нагадаємо, раніше американський лікар розповів, що у деяких хворих на коронавірус медики спостерігають незвичайний симптом захворювання — «щасливу гіпоксію». Це стан, коли пацієнт добре себе почуває при незадовільному стані організму.