15 мая праздник: в мире отмечается День семьи, фото — ДТ

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15 мая в мире отмечают Международный день семьи. Его целью является привлечение внимания общества к важности института семьи и проблемам, которые часто возникают в семьях.

Этот день отмечается ежегодно с 1994 года. Празднование Дня семьи утвердили в соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН 20 сентября 1993 года. ООН рассматривает семью как основу общества, поэтому, если не уважать права одной семьи, под угрозой окажется все общество.

Именинники 15 мая — Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя и Роман.

В народном календаре 15 мая отмечается праздник Бориса и Глеба сеятелей, Соловьиный день. На Бориса и Глеба завершали сев зерновых. Верили, что пение соловья 15 мая предвещает наступление лета.

В эти дни могли сеять огурцы и тыкву. Чтобы овощи дали хороший урожай, 15 мая перед посевом закапывали в землю кольцо.

15 мая 1648 года состоялась битва под Желтыми Водами между восставшими украинскими казаками под руководством Богдана Хмельницкого и авангардом войск Речи Посполитой. Она продолжалась два дня.

В 1940 году 15 мая в США в продаже появились нейлоновые чулки, а в 1976 году потерпел катастрофу самолет Ан-24 под Черниговом. Тогда погибли 52 человека — все пассажиры и члены экипажа. Они летели из Винницы в Москву.

15 мая родился в 1845 году Илья Мечников — украинский и французский ученый, один из основоположников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, иммунологии и микробиологии.

В 1873 году родился Павел Скоропадский, украинский государственный, политический и общественный деятель, военный, гетман Украинского государства.

День рождения 15 мая и у Мадлен Олбрайт (1937 год) — экс-госсекретаря США в администрации президента Билла Клинтона (первая женщина на этом посту).