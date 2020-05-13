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Ракурс
14 мая традиционно отмечают день Еремея Запашника, фото: Wallpaper Flare

14 мая праздник: день пророка Иеремии

13 мая 2020, 23:19
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14 мая православная церковь чтит пророка Иеремию — одного из четырех крупных ветхозаветных пророков, жившего в VII—VI вв. до н. е. Иеремия написал книги «Пророчества» и «Плач Иеремии» (о разрушении Иерусалима).

Традиционно в этот день отмечалось народный праздник Еремея Запашника, посвященный началу посевных работ. Считалось, что в этот день нужно конфликтовать, а также не стоит занимать деньги, поскольку они не вернутся.

Народные приметы:



  • днем ранее посеешь — неделей раньше соберешь;
  • если взошло яркое солнце, то лето будет тоже ясно;
  • погожий день — к большому урожаю хлеба;
  • непогода в этот день — зима будет холодная и суровая;
  • с вечера упала роса — к ясному дню;
  • сон на 14 мая исполнится, однако рассказывать о нем никому нельзя;
  • муравьи суетятся в муравейнике — весь следующий месяц погода будет дождливой.

Также в этот день православная церковь чтит преподобного Макария, митрополита Киевского, который осуществлял деятельность архипастыря в Великом княжестве Литовском в конце XV в. В 1497 году на храм, где митрополит проводил службу, напали татары. Макарий призвал присутствующих спасаться, а сам остался у алтаря и принял мученическую смерть.

День ангела 14 мая отмечают: Герасим, Еремей (Иеремия), Ефим (Евфимий), Игнатий (Игнат), Макар, Пафнутий и Тамара.

Источник: Ракурс


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