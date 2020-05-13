14 мая праздник: день пророка Иеремии

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14 мая праздник: день пророка Иеремииhttps://racurs.ua/n138145-14-maya-prazdnik-den-proroka-ieremii.htmlРакурс
14 мая православная церковь чтит пророка Иеремию — одного из четырех крупных ветхозаветных пророков, жившего
Традиционно в этот день отмечалось народный праздник Еремея Запашника, посвященный началу посевных работ. Считалось, что в этот день нужно конфликтовать, а также не стоит занимать деньги, поскольку они не вернутся.
Народные приметы:
- днем ранее посеешь — неделей раньше соберешь;
- если взошло яркое солнце, то лето будет тоже ясно;
- погожий день — к большому урожаю хлеба;
- непогода в этот день — зима будет холодная и суровая;
- с вечера упала роса — к ясному дню;
- сон на 14 мая исполнится, однако рассказывать о нем никому нельзя;
- муравьи суетятся в муравейнике — весь следующий месяц погода будет дождливой.
Также в этот день православная церковь чтит преподобного Макария, митрополита Киевского, который осуществлял деятельность архипастыря в Великом княжестве Литовском в конце XV в. В 1497 году на храм, где митрополит проводил службу, напали татары. Макарий призвал присутствующих спасаться, а сам остался у алтаря и принял мученическую смерть.
День ангела 14 мая отмечают: Герасим, Еремей (Иеремия), Ефим (Евфимий), Игнатий (Игнат), Макар, Пафнутий и Тамара.