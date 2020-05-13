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Ракурс
14 травня традиційно відзначають день Веремія Запрягальника, фото: Wallpaper Flare

14 травня свято: день пророка Єремії

13 тра 2020, 23:19
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14 травня православна церква вшановує пророка Єремію — одного із чотирьох великих старозавітних пророків, який жив у VII-VI ст. до н. е. Єремія написав книги «Пророцтва» та «Плач Єремії» (про зруйнування Єрусалиму).

Традиційно в цей день відзначалося народне свято Веремія Запрягальника, присвячене початку посівних робіт. Вважалося, що в цей день не потрібно конфліктувати, а також не варто позичати гроші, оскільки вони не повернуться.

Народні прикмети:



  • днем раніше посієш — тижнем раніше збереш;
  • якщо зійшло ясне сонце, то літо буде теж ясне;
  • погожий день — до великого врожаю хліба;
  • негода в цей день — зима буде холодна і сувора;
  • з вечора впала роса — до ясного дня;
  • сон на 14 травня виповниться, однак розповідати про нього нікому не можна;
  • мурахи метушаться в мурашнику — весь наступний місяць погода буде дощовою.

Також цього дня православна церква вшановує священномученика Макарія, митрополита Київського, котрий здійснював архіпастирську діяльність у Великому князівстві Литовському наприкінці XV ст. У 1497 році на храм, де митрополит проводив службу, напали татари. Макарій закликав присутніх рятуватися, а сам залишився біля вівтаря й прийняв мученицьку смерть.

День ангела 14 травня відзначають: Герасим, Веремій (Єремія), Юхим (Євфимій), Ігнатій (Гнат), Макар, Пафнутій та Тамара.

Джерело: Ракурс


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