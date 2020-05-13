14 травня свято: день пророка Єремії

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14 травня свято: день пророка Єреміїhttps://racurs.ua/ua/n138145-14-travnya-svyato-den-proroka-ieremiyi.htmlРакурс
14 травня православна церква вшановує пророка Єремію — одного із чотирьох великих старозавітних пророків, який жив у VII-VI ст. до н. е. Єремія написав книги «Пророцтва» та «Плач Єремії» (про зруйнування Єрусалиму).
Традиційно в цей день відзначалося народне свято Веремія Запрягальника, присвячене початку посівних робіт. Вважалося, що в цей день не потрібно конфліктувати, а також не варто позичати гроші, оскільки вони не повернуться.
Народні прикмети:
- днем раніше посієш — тижнем раніше збереш;
- якщо зійшло ясне сонце, то літо буде теж ясне;
- погожий день — до великого врожаю хліба;
- негода в цей день — зима буде холодна і сувора;
- з вечора впала роса — до ясного дня;
- сон на 14 травня виповниться, однак розповідати про нього нікому не можна;
- мурахи метушаться в мурашнику — весь наступний місяць погода буде дощовою.
Також цього дня православна церква вшановує священномученика Макарія, митрополита Київського, котрий здійснював архіпастирську діяльність у Великому князівстві Литовському наприкінці XV ст. У 1497 році на храм, де митрополит проводив службу, напали татари. Макарій закликав присутніх рятуватися, а сам залишився біля вівтаря й прийняв мученицьку смерть.
День ангела 14 травня відзначають: Герасим, Веремій (Єремія), Юхим (Євфимій), Ігнатій (Гнат), Макар, Пафнутій та Тамара.