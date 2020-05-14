«Укравтодор» атаковал "тендерный тролль", терроризирующий службу автомобильных дорог, фото — ЗиК

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Ракурс

«Укравтодор» оказался под давлением так называемого «тендерного тролля» Араика Амирханяна. Сегодня он силой прорвался в офис ведомства и угрожал работникам агентства.

Вместе с двумя вооруженными сторонниками владелец нескольких предприятий, специализирующихся на дорожном строительстве, незаконно проник в «Укравтодор».

Пресс-служба ведомства сообщила, что после четырех неудачных попыток трое мужчин воспользовались въездом для служебного транспорта. Они выломали дверь пожарного выхода и проникли в здание. «Укравтодор» выложил в сеть соответствующее видео.

Амирханян и его охранники ворвались в нескольких кабинетов, разыскивая руководителя «Укравтодора» Александра Кубракова, который находился в командировке.

Выпроводили Амирханяна из офиса сотрудники Государственной службы охраны. Впоследствии он не раз пытался ворваться в здание. ГСО сегодня четыре раза вызывали на улицу Физкультуры, 9.

В «Укравтодоре» рассказали, что с оружием Амирханян посещал и предыдущего главу агентства Славомира Новака и его предшественников.

В «Укравтодоре» сообщают, что Амирханян и приближенные к нему компании зарабатывают с помощью блокирования дорожных тендеров (тендерный троллинг). По состоянию на 13 мая его «группой Араика» заблокированы 11 тендеров на 5,9 млрд грн.

В январе этого года и прошлой весной владелец компаний «Полтавабудцентр» и «Дорлидер» вместе с охраной врывался в здание Службы автомобильных дорог Одесской области. Он сломал шлагбаум и заехал на территорию САД на своем авто, затем ворвался в само здание. Амирханяна возмутило то, что Служба автомобильных дорог разорвала с его компанией «Дорлидер» контракт на ремонт дороги Одесса — Вознесенск.

29 октября 2019 года Амирханян штурмовал Службу автомобильных дорог в Николаевской области. Он представился сотрудником НАБУ и искал и.о. начальника САД Андрея Кристенко.

Летом прошлого года Амирханяна задерживала СБУ в здании Антимонопольного комитета Украины. Амирханяна обвинили в сотрудничестве с оккупационными властями Крыма. Бизнесмен внес залог в 20 млн грн. и вышел на свободу.

СМИ сообщали, что Амирханян «восстановил маховик по срыву тендеров через Антимонопольный комитет», осуществляя давление на работников региональных служб автомобильных дорог. Его компания «Полтавабудцентр» в 2019 году сорвала примерно 200 тендеров на сумму 10 млрд грн.

Выбив с помощью АМКУ доступ к тендерам, Амирханян, как правило, предлагал демпинговую цену и нередко становился победителем. Но, получив аванс, его компания работы часто так и не начинала.