«Тендерний троль» увірвався в «Укравтодор», розшукуючи його директора, фото — ЗіК

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«Укравтодор» опинився під тиском так званого «тендерного троля» Араїка Амірханяна. Сьогодні він силою прорвався до офісу відомства і погрожував працівникам агентства.

Разом з двома озброєними прибічниками власник кількох підприємств, що спеціалізуються на дорожньому будівництві, незаконно проник до «Укравтодору».

Прес-служба відомства повідомила, що після чотирьох невдалих троє чоловіків скористалися в’їздом для службового транспорту. Вони виламали двері пожежного виходу і проникли в будівлю. «Укравтодор» виклав у мережу відповідне відео.

Амірханян і його охоронці увірвалися до кількох кабінетів, розшукуючи керівника «Укравтодору» Олександра Кубракова, який перебував у відрядження.

Випровадили Амірханяна з офісу співробітники Державної служби охорони. Згодом він ще не раз намагався увірватися у будівлю. ДСО сьогодні чотири рази викликали за адресою вулиця Фізкультури, 9.

В «Укравтодорі» розповіли, що зі зброєю Амірханян відвідував і попереднього голову агентства Славоміра Новака та його попередників.

В «Укравтодорі» повідомляють, що Амірханян і наближені до нього компанії заробляють за допомогою блокування дорожніх тендерів (тендерний тролінг). Станом на 13 травня його «групою Араїка» заблоковано 11 тендерів на 5,9 млрд грн.

У січні цього року і минулої весни власник компаній «Полтавабудцентр» і «Дорлідер» разом з охороною вривався у будівлю Служби автомобільних доріг Одеської області. Він зламав шлагбаум і заїхав на територію САД на своєму авто. Потім увірвався в саму будівлю. Амірханяна обурило те, що Служба автомобільних доріг розірвала з його компанією «Дорлідер» контракт на ремонт дороги Одеса — Вознесенськ.

29 жовтня 2019 року Амірханян штурмував Службу автомобільних доріг в Миколаївській області. Він представився співробітником НАБУ і шукав в.о. начальника САД Андрія Кристенка.

Торік влітку Амірханяна затримувала СБУ в будівлі Антимонопольного комітету України. Амірханяна звинуватили у співпраці із окупаційними органами влади Криму. Бізнсемен вніс заставу у 20 млн грн. і вийшов на свободу.

ЗМІ повідомляли, що Амірханян «відновив маховик зі зриву тендерів через Антимонопольний комітет», оскільки тиснув на працівників регіональних служб автомобільних доріг. Його компанія «Полтавабудцентр» у 2019 році зірвала приблизно 200 тендерів на суму 10 млрд грн.

Вибивши за допомогою АМКУ доступ на тендеру, Амірханян, як правило, пропонував демпінгову ціну і нерідко ставав переможцем. Але, отримавши аванс, його компанія до робіт часто так і не приступала.