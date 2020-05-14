15 травня свято: у світі відзначається День сім’ї, фото — ДТ

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15 травня у світі відзначають Міжнародний день сім’ї. Його метою є привернення уваги суспільства до важливості інституту сім’ї та проблем, які часто виникають в родинах.

Цей день відзначають щорічно з 1994 року. Святкування Дня сім’ї затвердили у відповідній резолюції Генеральної асамблеї ООН від 20 вересня 1993 року. ООН розглядає сім’ю як основу суспільства, тому, якщо не поважати права однієї сім’ї, під загрозою опиниться все суспільство.

Іменинники 15 травня — Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Зоя і Роман.

У народному календарі 15 травня відзначається свято Бориса і Гліба сіячів, Солов’їний день. На Бориса і Гліба завершували сівбу зернових. Вірили, що спів солов’я 15 травня віщує настання літа.

У ці дні могли сіяти огірки і гарбуз. Щоб овочі вродили, 15 травня перед посівом закопували в землю перстень.

15 травня 1648 року відбулася битва під Жовтими Водами між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмельницького і авангардом військ Речі Посполитої. Вона тривала два дні.

У 1940 році 15 травня в США в продажу з’явились нейлонові панчохи, а у 1976 році зазнав катастрофи літак Ан-24 під Черніговом. Тоді загинули 52 особи — всі пасажири та члени екіпажу. Вони летіли з Вінниці до Москви.

15 травня народився у 1845 році Ілля Мечников — український та французький науковець, один з основоположників порівняльної патології, еволюційної ембріології, імунології і мікробіології.

У 1873 році народився Павло Скоропадський, український державний, політичний і громадський діяч, військовик, гетьман Української держави.

День народження 15 травня і у Мадлен Олбрайт (1937 рік) — екс-держсекретаря США в адміністрації президента Білла Клінтона (перша жінка на цій посаді).