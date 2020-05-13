В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19 должны атаковать специальные микроРНК.

Однако возраст и хронические проблемы со здоровьем приводят к их уменьшению. Это, вероятно, может объяснить, почему пожилые люди и те, кто имеет хронические проблемы со здоровьем, составляют группу риска. Об этом сообщает пресс-служба Медицинского колледжа Джорджии (США).

МикроРНК играют большую роль в нашем организме. В частности, они являются передовой линией обороны от вирусов, блокируя их размножение. Уменьшение количества МикроРНК снижает нашу способность реагировать на вирусы.

Анализ микроРНК человеческого организма, направленных на борьбу с SARS-CoV-2, показал, что они связаны с более чем 70 биологическими процессами организма — от производства молекул до иммунного ответа — многие из которых, как известно, с возрастом или из-за сопутствующих болезней становятся разрегулированными или менее активными.

В качестве примера ученые привели микроРНК miR-15b-5p, которые имеют высокую эффективность в отношении SARS-CoV-2, однако подавляются в результате ишемической болезни.

У здоровых молодых людей эти микроРНК, природа которых заключается в связывании их с вирусом, более склонны делать то, что должны, и предотвращать репликацию вируса, — отмечают ученые.





По мнению исследователей, существует ключевой набор микроРНК, уменьшение которых приводит к повышению восприимчивости к болезни пациентов пожилого возраста.

Напомним, американские ученые, исследовавшие геном коронавируса SARS-CoV-2, считают, что он не был создан в лаборатории.